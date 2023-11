Editais para concessão de 1,8 mil bolsas de residências em saúde já estão abertos

Ministério da Saúde publicou, nesta terça-feira (14), dois editais do Pró-Residências para a concessão de 1.814 novas bolsas para os programas de Residência Médica (Edital nº10) e de Residência em Área Profissional da Saúde: Uniprofissional e Multiprofissional (Edital nº 9). As inscrições vão ficar abertas de 20 de novembro a 5 de dezembro de 2023, no SIG-RESIDÊNCIAS. Podem aderir aos editais: instituições federais vinculadas ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação, órgãos e instituições públicas municipais, estaduais e distrital, e também instituições privadas sem fins lucrativos.

Com a iniciativa, o Ministério da Saúde – principal financiador de bolsas dos programas de residências no Brasil – pretende ampliar a concessão de bolsas para incentivar a formação de especialistas na modalidade residência, em especialidades, áreas de atuação e áreas de concentração estratégicas e regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde.

Em 2023, a pasta ofertou 3.614 bolsas do Pró-Residências para programas de Residência Médica e de Residência em Área Profissional da Saúde. O número de bolsas neste ano teve aumento de 80%, em comparação à quantidade de bolsas ofertadas em 2021. Em 2022 não foram abertos editais.

Mais informações podem ser obtidas online.

Outros esclarecimentos podem ser pedidos pelo e-mail: [email protected].

Ministério da Saúde