Que o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) quer ser candidato a prefeito de Rio Branco na eleição do próximo ano, ele faz questão de propagar. Mas tudo vai depender da conversa que terá no final do mês em Brasília, com a direção nacional do PSB. “Se tiver recursos para a campanha, serei candidato a prefeito, se não tiver, não serei”, diz de forma pragmática Jenilson. Ele descarta antes disso abrir conversa com qualquer partido sobre a possibilidade de figurar em uma chapa como candidato a vice-prefeito. “Não estou pensando nisso”, falou ontem ao BLOG. Outro ponto que pesa além da falta de estrutura financeira, é a estrutura partidária, no estado, o PSB não tem uma militância, seus parlamentares sempre se elegeram em carreira solo. Enquanto a nacional do PSB não se posicionar, a candidatura de Jenilson Leite não avança.

COMBINAR COM OS RUSSOS

Não é nenhum dirigente do PP que vai chancelar a candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, mas as pesquisas do próximo ano. É que vão dizer se a sua candidatura será viável ou não.

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

Não adianta nenhum político dizer que está apoiando esse ou aquele candidato a prefeito da capital, porque ninguém é dono dos votos do eleitor.

CONFRONTO CERTO

A disputa para ver com quem ficará o combalido espólio do PP em Brasiléia, entre o grupo Dêda\Deputada Maria Antônia e da prefeita Fernanda Hassem, já ocorre nos bastidores. A chance de um consenso é zero.

QUESTÃO PESSOAL

É que as diferenças entre o Dêda e sua mulher Maria Antônia (PP) com a prefeita Fernanda Hassem vão além da política, são adversários pessoais.

SEM CONVERSA

Sobre uma nota do BLOG da sua candidatura a prefeito de Brasiléia, o ex-vereador Joelson Pontes destaca que é para valer, e descarta uma composição de vice da candidata a prefeita da Fernanda Hassem, Suly Guimarães. O caldo vai engrossar mais no município da fronteira.

DINHEIRO NO BALDE

As evidências mostram ser jogo de cena a afirmação do governo do Gladson de que é preciso conter gastos, para evitar um rombo no tesouro. Se verdade fosse, não estaria contratando 366 concursados da Saúde do Cadastro de Reserva.

PORQUE NÃO QUER

Se o governo não paga compromissos assumidos, é porque não quer, o resto é o mais puro jogo de cena para a plateia.

ESQUECERAM RÁPIDO

Os principais críticos do governo Lula na bancada federal acreana, devem sofrer de amnésia. Esqueceram rápido que até ontem quem comandava o país era o desbocado Bolsonaro.

APAGUEM TUDO

Esqueçam os resultados das pesquisas realizadas este ano para a prefeitura da capital. Registraram momentos. Números que devem ser levados na seriedade, são os das pesquisas que virão após o carnaval.

DESLANCHOU A GESTÃO

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, está dando uma bela guaribada com asfalto, em ruas do município que nunca receberam benfeitorias. Deslanchou sua gestão.

NENHUM BENEFÍCIO

Há décadas de legislaturas que se registra a ida de caravanas de deputados para reuniões fora do estado na UNALE, entidade em que se discute o sexo dos anjos. Não conheço um benefício dessas viagens.

VAI CONTINUAR A PATUSCADA

Enquanto o prefeito Tião Bocalom não fechar uma licitação para o transporte público, vai continuar sendo vítima de pressões por parte da empresa RICO.

SITUAÇÕES DIFERENTES

Uma coisa é ganhar eleição em Sena Madureira. Outra é se tornar um nome viável para a disputa do governo em 2026. Um é jogo de amador, o outro é para profissionais. Não será fácil o prefeito Mazinho se viabilizar para disputar o governo.

ADVERSÁRIO NÚMERO UM

O deputado Emerson Jarude (NOVO) superou em críticas o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e tornou-se o adversário número um do governo Gladson, ao qual ataca duramente.

NÃO TEM PERFIL

O deputado Manoel Moraes (PP) é boa praça, se movimenta bem nas comissões legislativas, mas não tem perfil para ser líder do governo na ALEAC, que requer confronto direto nos debates com a oposição.

SEM PROTAGONISMO

Mesmo sendo majoritária na ALEAC, com centenas de cargos cada um, ainda assim a base do governo perde em protagonismo para uma minoritária oposição, que das 24 cadeiras, tem apenas três nomes, que se destacam nos debates.

VOZ QUE CONTESTA

A vereadora Elzinha Mendonça (PSB), é uma das poucas vozes na Câmara Municipal de Rio Branco que não diz amém e sim senhor a tudo do prefeito Bocalom. Política, na sua essência, não existe sem o contraditório.

SE QUISER

Os dirigentes do PP querem a parceria política com o ex-deputado Jenilson Leite (PSB), apenas para ele ser vice de Alysson Bestene (PP). Ser cabeça de chapa, nem pensar! Ou seja, o querem como um badeco político.

PARA NÃO VIRAR SERVIÇAL

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) já errou ao esquecer seu passado de independência política, e foi ser cabo-eleitoral no palanque do Gladson, quando o Bocalom foi eleito. Tem que ter cuidado para não virar um serviçal dos projetos da direita.

AINDA SEM NOME

O MDB não tem um nome para ser o vice na chapa do Marcus Alexandre para prefeito da capital. Está na busca desse nome num partido de centro, que ainda não tem na sua coligação.

NEM NO MDB

No MDB, ninguém arrisca em afirmar que está decidida a candidatura da médica Jéssica Sales (MDB), para prefeita de Cruzeiro do Sul. Nem os cabeças brancas ousam dar como certa, antes da manifestação dela.

ESTRATÉGIA DO SALES

Ninguém espere nenhum anúncio oficial da candidatura ou não da Jéssica Sales (MDB), neste ano. É um assunto a ser pontuado em 2024.

FRASE MARCANTE

“Um homem inventa uma mentira e dezenas de outros a propagam como verdade.” Ditado chinês.