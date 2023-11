Inflação desacelera em outubro e taxa anual fica em 4,82%

Medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação do Brasil foi de 0,24% em outubro. Desacelerou em relação a setembro, quando marcou 0,26%. O resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que indicavam uma taxa mensal de 0,29%.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado nesta 6ª feira (10.nov.2023). Eis a íntegra da apresentação (PDF – 787 KB).

No ano, o IPCA acumula alta de 3,75% e, nos últimos 12 meses, de 4,82%, abaixo dos 5,19% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

A inflação anualizada caiu, mas ainda está acima do teto da meta de 2023, que é de 3,25%, com intervalo de tolerância de até 4,75%. Os agentes econômicos estimam que a taxa cairá para dentro do patamar até dezembro. Segundo o Boletim Focus, do BC (Banco Central), a inflação acumulada em 12 meses deverá terminar o ano em 4,63%.

A alimentação em domicílio subiu 0,27% em outubro depois de ter registrado 4 meses seguidos de queda. A alimentação fora do domicílio avançou 0,42%.

Já o grupo dos Transportes teve alta de 0,35%, puxado pelo aumento nos preços das passagens aéreas (23,7%), que foi o item com maior contribuição para aumentar o IPCA, de 0,14 ponto percentual. A gasolina teve deflação –queda de preços– de 1,53%. Já o etanol caiu 0,96%.