Rio Branco é selecionada para o Programa Previdência Sustentável e recebe consultoria da CNM e Sebrae

Com o objetivo de impulsionar os municípios do Brasil com consultorias que visam o crescimento econômico do país, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com o Sebrae Brasil lançou o Programa Previdência Sustentável. No total foram inscritas mais de 2.000 instituições de previdência, onde dessas, apenas 62 foram selecionadas, sendo a de Rio Branco uma delas.

Diante disso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPrev), recebeu na tarde desta segunda-feira (6), mais uma consultoria do programa que tem buscado apoiar o equacionamento do déficit atuarial dos regimes previdenciários municipais, reduzir os custos da gestão e viabilizar a aplicação de parte dos recursos capitalizados por esses regimes no desenvolvimento local do município.

De acordo com o diretor-presidente do RBPrev, Osvaldo Santiago, essa seleção é fruto de uma gestão que tem buscado sempre o melhor para a população.

“É uma satisfação muito grande porque são muitas conquistas do RBPrev. No mês passado ficamos dentre os seis melhores institutos do Brasil e como dito, são 2.156 e apesar do Acre estar tão distante, ao mesmo tempo, vemos que somos notados”.

Segundo o palestrante da CNM, Sandro Salvatore, essa oportunidade se concretiza no apoio aos municípios para sanearem suas finanças públicas e retomarem sua capacidade de investimento em infraestrutura urbana com recursos dos Tesouros Municipais, bem como estimularem o desenvolvimento local.

“Essa temática é tão importante de estar sendo atacada porque o déficit atuarial estimado no Brasil está em torno de R$ 2 trilhões. Então é algo preocupante do servidor de trabalhar, chegar no seu momento certo e ele não poder ser aposentado. Hoje está conseguindo, mas pode ser que daqui há 10 anos não consiga. Então, esse projeto tem essa finalidade”.

Para o prefeito de Rio Branco, esse programa é de suma importância para alavancar cada vez mais o município. O gestor da capital ainda destacou a necessidade de melhorar algumas áreas indicadas durante a consultoria, como é o caso da zona rural.

“Está muito claro no estudo deles aí que a gente precisa aproveitar o potencial que a gente tem na nossa área rural. E é isso que a gente já está fazendo desde o primeiro ano da nossa gestão. Então, vamos continuar, nós estamos no caminho certo, tenho certeza que Rio Branco vai ser muito diferente do que a gente encontrou antes”.