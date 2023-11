Médicos prorrogam estado de greve à espera de confirmação de pagamentos

Os médicos estenderam o estado de greve até dezembro para acompanhar a realização dos próximos pagamentos, verificando a quitação de plantões extras e de adicionais de novembro. A decisão foi tomada na assembleia geral extraordinária (AGE) convocada pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), na segunda-feira, 06.

A continuidade do estado de greve foi motivada por denúncias, feitas por filiados, de atrasos nos direitos trabalhistas de outubro. Com a incerteza de novas deduções salariais não autorizadas, os médicos preferiram manter a mobilização, tendo nova AGE agendada para o dia 5..

“O estado de greve é um alerta ao gestor sobre a iminência de uma paralisação se os acordos não forem cumpridos. Não vamos aceitar reduções salariais não justificadas, pois o salário é indispensável”, esclareceu o vice-presidente do Sindmed-AC, Rodrigo Prado.

O representante sindical também ressaltou que demandas como o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e o ajuste pela inflação, entre outras, continuam sem solução, apesar dos acordos estabelecidos e das diversas reuniões realizadas.

Relacionado