Líder Bocalom se filia ao PL e agradece à família Bittar: “maior partido”

Em pronunciamento na sessão de quarta-feira, 1º de novembro, o vereador João Marcos Luz destacou a filiação dele no Partido Liberal (PL) e também comentou sobre a liderança do partido na Câmara Municipal.

“Quero agradecer ao senador Márcio Bittar que foi o responsável por me encaminhar ao PL, e agradeço também ao Edson Bittar e ao João Paulo Bittar pela acolhida no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já estou filiado e depois faremos um ato de filiação das pessoas que me acompanham e desejam também fazer parte da legenda”, disse. E acrescentou: “quero agradecer ainda a indicação para ser o líder do partido nesta Casa, que diga-se de passagem, é o maior partido do pais hoje”.

Luz pontuou que estará levando ao parlamento debates nacionais, mas de interesse do município. “Sempre traremos pautas nacionais de interesses locais. Importante nossa participação nesses debates”.

Por fim, o vereador destacou a entrega de móveis e eletrônicos as famílias atingidas pela alagação, por meio do projeto Recomeço para as Famílias.

“Esse é o retorno que a Câmara Municipal, junto com o Executivo, dão a população de Rio Branco. Quando aconteceu essa tragédia, porque essa alagação foi realmente uma tragédia, pois muitas famílias perderam tudo, inclusive animais de estimação. De imediato o prefeito Tião Bocalom acionou a Câmara e votamos em caráter de urgência o PLC que criava o programa. Hoje, comemoramos a distribuição dos utensílios domésticos as famílias”, falou Luz.

O vereador ressalta que geladeiras, fogões, colchões, dentre outras coisas, já foram entregues as famílias que se cadastraram no projeto. “Fico muito feliz em ser vereador nessa legislatura e poder ter participação nesse projeto e ver o sorriso de alegria e esperança no resto dessas famílias. Teve gente que esperou até hoje pela prefeitura porque não tinha condições de comprar as coisas pra casa. Parabenizo a todos os vereadores ppor aprovarem esse PLC e ao prefeito Tião Bocalom por cumprir sua palavra”, finalizou.