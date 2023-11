Após o título inédito da Libertadores, o Fluminense ironizou o rival Vasco na madrugada deste domingo. O perfil oficial tricolor respondeu uma provocação vascaína de abril de 2016, quando os times trocaram farpas nas redes sociais.A provocação do Vasco, na época, era em referência ao fato do Fluminense não ter conquistado uma Libertadores. Após o título da competição neste sábado, o perfil do clube aproveitou para responder e ironizar o adversário.Em partida válida pela semifinal da Taça Guanabara do Sub-20, o Tricolor aplicou uma goleada de 5 a 0 no Vasco, garantiu vaga na final e tirou sarro do rival. Em sua conta oficial no Twitter, o Flu publicou “é o destino”, e ainda fez um trocadilho com o resultado do jogo: “Eu CINCO muito”.

O Vasco, por sua vez, publicou uma foto de Mauro Galvão beijando a taça da Libertadores, conquistada pelo clube em 1998, com a mensagem de que “um dia vocês chegam lá” e “introduziu” o caneco aos tricolores, que ainda não haviam levado o título para as Laranjeiras.

O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, na final da Libertadores de 2023. Esta é a primeira vez que o Tricolor conquista a competição.

