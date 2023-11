O que esperar dos novos incentivos fiscais concedidos às empresas e cooperativas do Acre?

Novos incentivos fiscais do governo do Acre, aprovados na quarta reunião ordinária da política de incentivo às atividades industriais no Estado do Acre (Copiai), beneficiou empresas em Rio Branco e 21 cooperados na cidade de Cruzeiro do Sul. A deliberação ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 1, na sede da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

A Copiai é um órgão vinculado a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado do Acre (Seict) e tem como objetivo alavancar o crescimento do setor industrial do Estado, propiciando um incremento da geração de emprego e renda.

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, os incentivos fiscais oferecidos ao setor industrial do Acre vêm dando resultados positivos com novos investimentos, e ajudam na geração de emprego e renda. “Tornamos, com determinação do governador Gladson Cameli, o estado cada vez mais atrativo para o setor industrial criando um ambiente de negócios favorável para que as empresas se mantenham competitivas no mercado. O maior retorno dessa política de incentivo tem sido a geração de mais emprego e renda”, garantiu Mesquita.

Entre as deliberações aprovadas na reunião ordinária está o planejamento de ações estratégicas voltadas para a indústria em 2024. Os assentados na Copiai defendem a elaboração de projetos para o terceiro setor, destacado cada vez mais como um importante ator no cenário social, político e econômico. Na pauta, foram debatidos ainda o pedido de revogação de resolução com base na lei 1.359/00; e os planos de negócios de incentivos fiscais beneficiando cinco empresas instaladas no Distrito Industrial de Rio Branco.

O processo 015/2023 beneficiou a Cooperativa dos Produtores de Barcos e Canoas do Juruá – Bajolas com a concessão de quatro galpões, totalizando 1.315,44 m², localizados no Polo Naval de Cruzeiro do Sul. A aprovação foi com base na lei 1.359/00 e a lei 3.391/18. O incentivo vai ajudar cerca de 21 cooperados.

O empresário Raiolando Oliveira, membro da Copiai, disse que a política de incentivo tem sido fundamental para o desenvolvimento do setor industrial desde do pequeno ao grande negócio. “Esses incentivos permitem um maior planejamento por parte dos investidores que também oferecem sua contrapartida ao estado”, comentou Oliveira.