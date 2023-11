Resex do Cazumbá-Iracema recebe CCDRU de 145 mil hectares ao completar 21 anos

No dia 19 de setembro, a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, localizada nos municípios de Sena Madureira e Manuel Urbano, completou 21 anos de criação. A data foi comemorada com a entrega do CCDRU de 145.436 hectares abrangidos pelo Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Boa Esperança, inserido nos limites da Resex , que traz segurança jurídica e mais acesso a políticas públicas para as comunidades beneficiárias da Resex, como créditos subsidiados e outros benefícios sociais do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Angélica Mendes, neta de Chico Mendes, agraciou o senhor Aldeci Cerqueira Maia, conhecido como Nenzinho, liderança da Resex do Cazumbá-Iracema, com o Prêmio Chico Mendes, honraria concedida pelo Comitê que leva o nome do líder seringueiro e que preserva a memória da luta dos extrativistas. “As Resex foram criadas como a garantia das terras para os extrativistas e de conservação da natureza, com o CCDRU, fica garantida a permanência para nossos filhos e netos”, comemorou Nenzinho.

A Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema tem valor especial para as comunidades que nela habitam, sendo vital para sua sobrevivência. Os serviços ambientais e os recursos naturais por ela oferecidos contribuem para a melhoria das condições de vida e geração de renda para os extrativistas, proporcionando possibilidades de desenvolvimento econômico sustentável. As principais atividades dos extrativistas na unidade são relacionadas à coleta de castanha do Brasil e látex, entre outros subprodutos da flora.

A missão da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema é, conforme seu Plano de Manejo, “Promover, a partir de parcerias com diversos segmentos da sociedade, especialmente com as comunidades locais, na condição de principais beneficiárias e co-responsáveis pela gestão da Unidade, a conservação, preservação e uso sustentável dos recursos naturais de porção significativa do bioma amazônico no estado do Acre, assegurando a melhoria das condições de vida das populações residentes, em harmonia com a manutenção de sua cultura e modo de vida tradicional.”

A Chefe de Gabinete do ICMBio, Carla Lessa, conta que “o evento foi também um seminário de discussão do histórico e do legado da luta dos extrativistas da Resex do Cazumbá-Iracema.” Lessa destacou o papel do IBAMA, do INCRA e do Sebrae com relação aos ganhos sociais e ambientais desde a criação da Resex e os esforços dos servidores do ICMBio e do INCRA e dos comunitários da Resex na delimitação das áreas de uso no território, percorrendo estradas, trilhas, rios e igarapés no levantamento das áreas, culminando na emissão do CCDRU.

Integrantes do Exército realizaram diversos atendimentos e consultas médicas e odontológicas para a população da Resex do Cazumbá-Iracema, trazendo cuidados à saúde para as comunidades extrativistas durante a festividade de aniversário da unidade de conservação.

Para o Chefe da Resex Cazumbá-Iracema, Aécio Silva dos Santos, “o evento em comemoração ao aniversário da Resex foi um momento de celebração, mas também de fortalecimento de parcerias interinstitucionais, institucional e principalmente com a comunidade. Formamos um grande grupo de pessoas que são comprometidas em consolidar e avançar em melhorias para a unidade. O recebimento do CCDRU é fruto de um trabalho coletivo e empenho de diversas pessoas, é um marco que impulsiona a consolidação do território.”