Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia campanha Novembro Azul

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro Sul, anunciou nesta quarta-feira (31) a programação da campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata.

Na abertura, os servidores da saúde municipal se reuniram para anunciar uma programação quem será realizado até o final do mês de novembro. O evento contou com a presença do prefeito em exercício Henrique Afonso e da secretária municipal de saúde, Valéria Lima.

A campanha deste ano tem o tema Jogue Certo. A prefeitura tornou o posto de referência para atendimento aos homens a Unidade Básica de Saúde do Agricultor, no Centro da Cidade durante todo período da campanha.

Ao longo do mês serão realizadas palestras de orientação para que os homens cuidem melhor da saúde. Haverá ação, a partir de 08 de novembro, em diversas comunidades e instituições. Terá atendimento no Mercado do Agricultor, para os trabalhadores nas vilas Lagoinha, Santa Luzia e Liberdade. Serão realizadas ainda ações de saúde para os caminhoneiros, pampeiros e perueiros, e promovidos alguns torneios em comunidades rurais para atrair os homens para participarem dos atendimentos de saúde.

“Nas oportunidades de realizarmos torneios no Deracre, Pentecostes, Nari do Moa, onde estaremos levando o tema do Novembro Azul e levando ações em saúde destinadas as homens que se fizerem presentes nesses torneios”, disse a coordenadora municipal da Saúde do Homem, Valquíria Silva.