Iapen divulga nomes dos fugitivos do Complexo Penitenciário de Rio Branco

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que, nesta quinta-feira, 2, por volta das 18h, oito presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco conseguiram quebrar a parede da cela 13, pavilhão P, formando um buraco, por onde alcançaram a área externa do pavilhão.

Logo em seguida, os detentos pularam o muro da unidade e alcançaram a região de mata próxima.

As equipes de segurança estão no local em busca dos fugitivos. Dois deles já foram capturados.

Os foragidos são:

1. Marduqueu Gomes Fernando Junior

2. Cézar Augusto Gomes de Souza

3. José Elisson da Silva Mendonça

4. Matheus Gomes do Nascimento

5. Rafael Pereira oliveira

6. Cristóvão Silva da Rocha

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC