Hospital Ary Rodrigues completa 41 anos e comemoração reúne autoridades

Referência na região, o hospital atende média de três mil pacientes por mês, com atendimento de média e baixa complexidade. Com seus mais de 180 colaboradores, as equipes compostas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e pessoal de apoio, atendem 24 h interruptas.

Na solenidade ocorrida na manhã de hoje, o diretor Igor Gomes recebeu a visita da prefeita Rosana Gomes, deputados, vereadores e secretários municipais. Emocionado, Igor disse em seu discurso que o sucesso de sua gestão se deve a participação de sua equipe. Ao ser homenageado, fez menção ao esforço de alguns que na noite anterior dormiram pouco para que a festa fosse tão representativa.

Ao parabenizar os funcionários do hospital, a prefeita do Quinari, Rosana Gomes, que estava acompanha de seu vice, Ney Do Miltao, disse que se sente representada pela atual gestão do hospital. “Somos parceiros pelo bem daqueles que mais precisam. Sem parceria nada vai para frente, e o Igor é desse tipo de gente, nunca se nega a ajudar quando precisamos”, disse ela.

A secretária ajunta da secretaria de saúde, Ana Cristina, disse que o estado tem se esforçado para atender as demandas do município, que nos próximos dias, uma emenda parlamentar no valor de 180 mil de reais estará disponível para melhorar a estrutura de equipamentos.

João Paulo Bittar, representou seu pai, senador Márcio Bittar.

A comemoração contou também com a presença dos deputados estaduais ELenilson Cunha, Fagner Calegàrio e Adailton Cruz. Leiri do Mixico, Alessandra Mesquita e Nego da Loja representaram a Câmara de Vereadores.