Após acidentes, moradores compram material e tapam buracos por conta própria no Acre

Moradores do município de Mâncio Lima, interior do Acre, investiram dinheiro do próprio bolso para comprar material e fazer um verdadeiro mutirão de trabalho para tapar buracos na cidade.

Nessa quinta-feira, 2, moradores da Rua José de Abreu, no Bairro São Francisco, comprarem cimento e usaram tijolos que tinham em casa e se juntaram ao trabalho. Eles botaram a “mão na massa” e taparam vários buracos da via.

“Após alguns condutores se acidentarem aqui, resolvemos tomar essa atitude. Essa rua é uma das principais de um dos maiores bairros de Mâncio Lima e não podemos mais esperar pela prefeitura”, contam os moradores Marcelo, Assis, Galo, Zé Sarado e Sidalvino.

Outra reclamação dos moradores de Mâncio Lima é com relação ao trabalho feito pela prefeitura do município e governo do Estado, por meio do Deracre no Ramal do Batoque. O material usado para tapar os buracos, restos de material de construção, segundo os moradores, não resolveu a situação da via.

A Assessoria de Comunicação da prefeitura de Mâncio Lima disse que iria verificar a situação junto à secretaria de Obras do município, mas não deu retorno até o fechamento da matéria.

Veja o vídeo: