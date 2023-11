“Poética das Ilusões Felizes”, de Danilo de S´Acre, até 30/11 no Sesc Rio Branco

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, através do projeto Calenarte, realiza a exposição “Poéticas das ilusões felizes”, do artista plástico Danilo de S’Acre, aberta ao público de 27 de outubro a 30 de novembro, no salão de exposições do Sesc no Centro. A entrada é gratuita.

A exposição dá prosseguimento ao projeto Calenarte, cujo objetivo é a difusão das artes plásticas no Acre, com ações de apoio àqueles que têm a arte como ofício e em possibilitar o acesso do público aos programas educativos.

A exposição

“Poéticas das ilusões felizes” é uma experiência envolvente e cativante que mescla elementos da natureza, do imaginário e da cultura popular. Ao adentrar a sala de exposição, o público é transportado para um universo de cores vivas e formas orgânicas que encantam e intrigam.

Danilo de S’Acre é conhecido pelo estilo único, que combina diferentes técnicas e materiais para criar suas obras de arte. A exposição apresenta uma variedade de trabalhos, desde pinturas em grande escala.

É evidente a habilidade do artista em explorar diversas linguagens visuais, enriquecendo a experiência do espectador.

A temática central da mostra é a ilusão e a busca pela felicidade, temas tão presentes em nosso cotidiano. Através de suas obras, Danilo retrata momentos efêmeros, sonhos e aspirações humanas, convidando-nos a refletir sobre as nuances da realidade. A escolha das cores vibrantes e o uso de formas orgânicas trazem uma sensação de movimento e vida, estimulando a imaginação e despertando emoções.

Essa experiência imersiva permite aos visitantes adentrarem no mundo imaginário do artista, criando uma conexão pessoal com suas obras.

Além disso, Danilo utiliza materiais reciclados e elementos da natureza em suas criações, evidenciando sua preocupação com a sustentabilidade e impacto ambiental. Essa abordagem consciente enriquece ainda mais a mensagem transmitida pelas obras, que nos convidam a repensar nossa relação com o meio ambiente e a importância de preservá-lo.

A exposição “Poéticas das ilusões felizes” de Danilo de S’Acre é uma experiência estética e emocional única, que nos convida a escapar das convenções e mergulhar em um universo de sonhos, esperanças e ilusões.

Ao explorar diferentes técnicas e materiais, o artista nos presenteia com uma visão sensível e encantadora do mundo que nos cerca. É uma exposição que desperta a curiosidade, estimula a criatividade e nos convida a refletir sobre a beleza e a efemeridade da vida.

Danilo de S’Acre

Danilo de S’Acre é um renomado artista plástico nascido no estado do Acre, no Brasil. Sua trajetória artística é marcada por uma grande versatilidade e habilidade em mesclar diferentes técnicas e materiais, resultando em obras únicas e envolventes.

Danilo começou sua formação artística ainda na infância, explorando sua criatividade e habilidades através do desenho e da pintura. Com o passar dos anos, ele aprimorou sua técnica e expandiu sua formação, estudando artes plásticas em conceituadas instituições de arte.

O estilo artístico de Danilo de S’Acre é marcado por uma fusão de elementos da natureza, do imaginário e da cultura popular. Suas obras geralmente apresentam cores vibrantes, formas orgânicas e uma sensação de movimento. A temática central de seu trabalho envolve a ilusão, a busca pela felicidade e a relação entre o ser humano e a natureza.

Obras

Danilo é conhecido por suas obras em diversas linguagens visuais, como pintura, escultura e instalação. Suas criações têm sido exibidas em exposições individuais e coletivas tanto em seu estado natal quanto em outros locais do Brasil e do mundo. Dentre suas obras mais notáveis, destaca-se a instalação interativa “O Jardim onírico” e diversas pinturas em grande escala.