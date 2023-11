É hoje! começam as inscrições para concurso do MP do Acre

Por PET Econonia Ufac —

O Ministério Público do estado do Acre (MP AC) abriu seu edital nº 01/2023 para a contratação de servidores efetivos de níveis médio e superior. Ao todo, são 45 vagas imediatas abertas pelo concurso MP AC, divididas entre ampla concorrência, reserva para candidatos negros e pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições iniciam no dia 1º de novembro e encerram no dia 30 do mesmo mês por meio do site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), que organiza o concurso.

O valor da inscrição será de:

R$120 para o cargo com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico;

R$150 para os cargos com nível de escolaridade Ensino Superior.

As provas têm previsão para serem aplicadas no dia 17 de dezembro. Já o resultado final sai no dia 21 de maio de 2024.

