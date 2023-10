Técnicas do Acre prestam assistência aos familiares de vítimas da queda do Caravan

O dia seguinte ao trágico acidente aéreo nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco foi de luto e solidariedade. Na manhã de domingo, 29, um avião de pequeno porte da empresa ART Táxi Aéreo caiu logo após a decolagem, matando todos os 12 ocupantes a bordo, incluindo uma bebê.

Nesta segunda-feira, 30, o Aeroporto Internacional de Rio Branco recebeu quatro familiares das vítimas, que vieram de Eirunepé, município do Amazonas. Eles foram reunidos por uma equipe da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), composta por psicólogos e um assistente social, para prestar suporte emocional neste momento de extrema dor.

Estefânia Pontes, assistente social do Núcleo de Serviço Social do Complexo Regulador da Sesacre, declarou: “Hoje no aeroporto, viemos prestar acolhimento às famílias das vítimas, a pedido de nossas autoridades. Estamos aqui para atender às necessidades das famílias e prestar a assistência social e psicológica.”

A psicóloga do Pronto-Socorro de Rio Branco, Josiane Furtado, reforça: “Nós acolheremos e ouviremos os familiares, buscando entender a necessidade de cada um. A coleta de material para identificação será feita somente amanhã.”

O Núcleo de Acolhimento aos Familiares das Vítimas de Morte Violenta, do Departamento de Polícia Técnico Científica também oferece suporte. As equipes do Instituto Médico Legal (IML) estão trabalhando incansavelmente, coletando amostras de material biológico para identificar as vítimas por meio de análise de DNA.

Enquanto o trabalho de identificação prossegue sem um prazo para conclusão, todos os esforços estão sendo empregados para agilizar a coleta de amostras e liberar os corpos para as famílias o mais rapidamente possível.

Tanto a empresa aérea quanto o governo do Estado têm esforços unidos para garantir toda a assistência material, acolhimento e escuta necessários aos familiares.

O governo do Estado do Acre se solidariza com os parentes e amigos das vítimas deste triste episódio, esperando que recebam todo o suporte e força necessários neste momento.