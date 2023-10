Seagri fala em produzir trigo no Acre: “excelente opção na safrinha”

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), participou, entre os dias 25 e 27 de outubro, do 30° Congresso Internacional da Indústria do Trigo, promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), em Atibaia, no interior de São Paulo.

O evento é o maior da América Latina, voltado à cadeia produtiva e à indústria do cereal. A feira contou com a participação de 600 expositores de equipamentos, softwares e produtos do setor.

A convite da Abitrigo, o secretário adjunto de Agricultura, Edivan Azevedo, representou o governo acreano no congresso. O gestor participou de rodada de negócios e falou sobre o interesse da implantação da triticultura no estado.

“A plantação de trigo se apresenta como uma excelente opção na safrinha, justamente no período mais seco em nossa região. Inclusive, já temos um agricultor interessado em fazer o plantio de maneira experimental”, explica.

A Seagri também iniciou tratativas com a Biotrigo Genética (produtora de sementes e tecnologia de plantio de trigo) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para auxiliar e desenvolver técnicas que melhor se adaptem ao solo e clima do Acre.

“Estamos em busca de variedades genéticas de qualidade e que melhor se adaptem a nossa realidade. Temos terras férteis, produtores capacitados e com muita vontade de trabalhar. A chegada do trigo é mais uma alternativa econômica e que muito tem a contribuir com o desenvolvimento do estado”, enfatizou Azevedo.

No Brasil, os estados do Rio Grande do Sul e Paraná são os maiores produtores do grão. Destaque também para os campos cultivados no Nordeste, Centro-Oeste e em Roraima. O trigo está entre os cereais mais consumidos no mundo e um dos alimentos mais antigos presentes na alimentação humana. A partir desta importante matéria-prima, produz-se o pão, massas, biscoitos e ainda é utilizado para a nutrição animal.