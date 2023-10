Fique de olho: 39 órgãos abrem inscrições para concurso na 1a semana de novembro

Uma semana repleta de oportunidades está se iniciando com uma série de concursos e seleções em todo o país. Do dia 30 de outubro ao dia 03 de novembro, pelo menos 39 órgãos públicos estarão abrindo inscrições em diversos estados, oferecendo atrativos salários.

É chance para concorrer a uma das 1.823 vagas disponíveis, abrangendo cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades podem ser encontradas em estados como Minas Gerais, Amazonas, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Alagoas, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Acre, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Saiba mais

Relacionado