Boletim de notícias inédito sobre favelas é lançado para estudantes

Para aqueles que sonham em passar no vestibular, mas têm pouco tempo para ficar atualizados com as notícias, é lançada a Newsletter Localiza Mídia. O boletim semanal traz curadoria de notícias produzidas por jornais comunitários cariocas, com a divulgação decursos gratuitos, ferramentas de estudo e vagas de emprego.

Jovens moradores de favela sabem o quanto o acesso à Educação Superior éprofundamente desigual no Rio de Janeiro. Como aponta o Índice de Progresso Social2022, áreas como Maré, Rocinha e Complexo do Alemão têm uma população com poucasoportunidades para cursar o ensino superior se compararmos com moradores de bairros

ricos da cidade, como Botafogo.

Nesse contexto, a Newsletter se propõe a combater a falta de acesso às notícias locais,uma barreira para uma sociedade bem informada, atualizada e crítica para acessar o ensino superior. Vamos aumentar a visibilidade à narrativa dos próprios jornais comunitários e asoportunidades que surgem para vestibulandos favelados.

A criação do projeto, curadoria e edição é de Thaís Cavalcante, jornalista comunitária ecofundadora do Favela em Pauta. A consultoria pedagógica é de Laerte Breno, educador popular e fundador da UniFavela. Ambos são da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Oprojeto tem apoio do programa Acelerando Negócios Digitais 2023.

https://localizamidia.substack.com/

Canal: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9SJ4f4yltWFvp3l53u.

