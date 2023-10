O COMEÇO DA INTEGRAÇÃO Governo e Prefeitura trabalham na ligação definitiva de Porto Walter a Rodrigues Alves

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura de Porto Walter, iniciou o levantamento topográfico e execução do novo trecho do ramal de ligação entre Porto Walter e Rodrigues Alves.

Na sexta-feira, 20, a chefe do Núcleo de Meio Ambiente do Deracre, Leidiane Silva, explicou que a equipe técnica da autarquia trabalhou no alinhamento topográfico e em seguida a prefeitura de Porto Walter, trabalha na abertura de 3,8 km do novo traçado.

“Um dos lemas do nosso governo é encurtar distâncias. Estamos aproveitando o verão para garantir o acesso dos moradores de Porto Walter. E, a equipe de meio ambiente do Deracre executou o levantamento topográfico do novo traçado, corrigindo a área de incidência da terra indígena e logo em seguida equipe da prefeitura com auxílio das máquinas trabalha na abertura do novo trecho da estrada vicinal”, afirmou.

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, destacou que a estrada representa a saída definitiva do isolamento.

“Fiz questão de acompanhar o trabalho da topografia, porque esse ramal representa a saída definitiva do isolamento. Com essa abertura é mais economia, desenvolvimento e geração de emprego e renda para Porto Walter ”, disse o prefeito.

O novo trajeto garante o desvio da Terra Indígena – TI, Jaminawa do Igarapé Preto. A área de incidência da TI será interditada, e a prefeitura de Porto Walter deve atuar no reflorestamento para minimizar os impactos causados pela ação humana, conforme determinação dos órgãos ambientais.