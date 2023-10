PRF: homem levava cocaína em tanque de combustível no Acre

Na tarde desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um suposto motorista de aplicativo por tráfico de entorpecentes, na capital acreana. O flagrante aconteceu durante fiscalização de rotina, na BR-364.

Por volta de 14h, os policiais rodoviários federais realizavam abordagens na Unidade Operacional (UOP01) da PRF, em Rio Branco, quando ordenaram parada a um motorista de um veículo que seguia no sentido para Rondônia. Inicialmente, o condutor informou que o automóvel era alugado e que ele realizava serviço de transporte por aplicativo. Que estava voltando do interior do Acre, onde havia deixado um casal. Entretanto, o homem informou versões contraditórias e desconexas sobre o destino dos passageiros. Diante da fundada suspeição, os PRFs realizaram minuciosa fiscalização e constataram sinais de manipulação na tampa do tanque de combustível, abaixo do banco dos passageiros. Dentro do reservatório, foram apreendidos 14 tabletes contendo substância que reagiu positivamente, no teste preliminar, para pasta base de cocaína.

Com o flagrante, o viajante confirmou que receberia certa quantia em dinheiro de um cliente de Rondônia para levar o entorpecente de Feijó/AC até a Porto Velho/RO. Em seguida, o indivíduo de 38 anos de idade recebeu voz de prisão, pelo cometimento a princípio de tráfico de drogas, ficou ciente dos seus direitos constitucionais e foi conduzido ileso para a autoridade judiciária, com o automóvel e a droga (15,96 kg) apreendidos.

Denuncie tráfico de entorpecentes de forma anônima para a PRF pelo telefone 191.