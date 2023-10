MAIS R$167 MILHÕES governo capta novos recuros para infraestrutura em todo o Estado do Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), assegurou R$ 167 milhões em recursos financeiros captados, decorrentes de emendas parlamentares federais, para investimentos em obras de infraestrutura no Acre.

“Os nossos parlamentares federais têm prestado um auxílio fundamental ao estado. Acompanhei de perto as obras que estão sendo executadas, e é o objetivo do nosso governo: dar condições dignas e cuidar da população acreana, como também gerar emprego e renda para fazer girar a roda da economia”, declarou o governador Gladson Cameli.

Governador Gladson Cameli tem acompanhado de perto a construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri. Foto: Pedro Devani/Secom

“Os projetos do Deracre estão assegurados, e aqui ressaltamos o compromisso do governador Gladson Cameli e da bancada federal que têm trabalhado e cumprido seu papel de fortalecer a infraestrutura e de melhorar a vida dos acreanos”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

Além disso, o Estado tem se esforçado em buscar novas fontes de recursos para atender aos anseios da população. Em Brasília, no dia 11 de outubro, a equipe técnica da Diretoria de Expansão e Planejamento do Deracre apresentou 30 projetos de infraestrutura aos parlamentares da bancada federal acreana.

Dentre as obras apresentadas, o Deracre conseguiu captar: mais R$ 35 milhões para continuidade da Ponte da Sibéria, em Xapuri; R$ 24 milhões para o viaduto da Corrente; R$ 47 milhões em 50 pontes de concreto nos ramais; R$ 18 milhões para a restauração do segundo trecho da AC-405; e R$ 43 milhões assegurados para melhorias nos ramais do Acre.

Sócrates ressalta que o governo federal é uma das fontes que destina verbas por meio dos vários ministérios, porém sempre mediante projetos bem elaborados, que retratam as prioridades e demandas dos municípios.

“Estamos com todos os nossos projetos em andamento. Temos uma equipe dedicada e não há possibilidade de perda dos recursos destinados por nossos parlamentares”, disse.

Por meio de investimentos realizados pelo governo federal, o Acre avançou significativamente na área de infraestrutura, com obras nos 22 municípios.