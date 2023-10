Quase um milhão de frascos de hipoclorito aos afetados pela seca

Em resposta à grave situação de emergência provocada pela seca prolongada no Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), tomou uma atitude crucial para proteger a saúde da população nesta quinta-feira, 19, entregando 846.759 mil unidades de hipoclorito de sódio (cloro) para os municípios afetados.

Essa substância é utilizada principalmente para desinfecção da água destinada ao consumo humano, com o objetivo de prevenir doenças de transmissão hídrica e alimentar. O hipoclorito de sódio a 2,5% está sendo distribuído de forma gratuita a todos os municípios acreanos que enfrentam uma situação de emergência devido à seca, a qual tem afetado o abastecimento de água potável.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância desse ato: “Essa é uma ação de grande relevância, pois sabemos que algumas doenças são transmitidas pela água, e essa doação será distribuída nas comunidades de difícil acesso. Paralelo a isso, estamos em contato com o Ministério da Saúde para disponibilização de kits de desastres que estarão auxiliando na contenção das síndromes diarreicas, um direcionamento do governador, para que seja um trabalho realizado em conjunto e assim consigamos evitar grandes agravos à nossa população”.

Secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, disse que essa iniciativa demonstra a importância da cooperação entre diferentes órgãos e a preocupação das autoridades com a saúde da população. Foto: Luan Martins/Sesacre

Para o secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, essa iniciativa demonstra a importância da cooperação entre diferentes órgãos e a preocupação das autoridades com a saúde da população, sobretudo em tempos de crise: “Temos muitas ações para desenvolver nesse período de estiagem. É importante dizer que os municípios também são parceiros na distribuição desses hipocloritos.”

Como o hipoclorito de sódio é utilizado:

O hipoclorito de sódio é um agente de purificação de água amplamente utilizado. Duas gotas deste produto devem ser diluídas em um litro de água filtrada.

Caso a água esteja turva, deve ser decantada, ou seja, deixada em repouso para que terra, areia e outros detritos se depositem no fundo. Após essa separação, é feita a aplicação do cloro.

Esse tratamento combate a contaminação por doenças como hepatite A, febre tifóide, paratifóide e doenças diarreicas, oferecendo uma solução econômica e eficaz para a desinfecção da água.

O que eles disseram

“Esse é um momento em que estamos passando por uma crise hídrica e, com isso, vêm associadas algumas doenças. O papel da vigilância é fazer essa observância das patologias em evidência e a distribuição dos hipocloritos de sódio para tratamento intradomiciliar da água é uma dessas ações”, explicou o chefe da Vigilância em Saúde da Sesacre, Edvan Meneses.

“Esse evento de hoje, da entrega desses hipocloritos, com certeza vai minimizar os impactos causados pela estiagem”, enfatizou o chefe da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista.

“Quando temos um período de enchente, logo nos preocupamos com doenças causadas neste período. Não é diferente nesse período de seca, pois desidratação, diarreia, entre outras doenças surgem. O cuidado com a qualidade da água é primordial”, ressaltou a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias.