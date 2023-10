SECA EXTREMA as ações do governo para enfrentar a nova fase da estiagem no Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), realizou nesta segunda-feira, 16, a terceira reunião do comitê criado para enfrentar a situação de emergência provocada pela seca prolongada no estado. Coordenado pelo secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, o comitê reúne sete secretarias e cinco órgãos públicos.

Na reunião desta segunda-feira, realizada no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), ligado à Secretaria de Meio Ambiente (Sema), o secretário fez um relato sobre as inspeções realizadas na semana passada em várias regiões às margens do rio Acre para ver de perto a situação dos moradores ribeirinhos e agricultores.

Durante o percurso, foram anotados os pontos mais críticos, com formação de bancos de areia e outros obstáculos à navegação. “Esta avaliação está sendo feita por técnicos da Defesa Civil, dando embasamento para a documentação que enviamos para formalizar, em Brasília, nosso estado de emergência”, esclareceu Alysson.

O secretário de Governo informou que a equipe está em contato com o governo federal. “Enquanto a ajuda não vem, seguindo a orientação do governador Gladson Cameli, estamos traçando estratégias para auxiliar as famílias mais afetadas”, explicou Alysson.

A secretária adjunta de Meio Ambiente, Renata Souza, afirmou que todas as reuniões do comitê deverão ser realizadas no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) que, embora esteja na Funtac, é ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

“O Cigma faz parte da Sema e nós fizemos questão que as reuniões sejam realizadas aqui, pois é onde temos todos os dados da situação hídrica dos rios e vamos acompanhando tudo para tomar as decisões necessárias para amenizar esta situação”, observou Renata.