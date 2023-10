São vários os problemas que castigam a imensidão amazônica, mas um dos mais preocupantes é a falta de conhecimento básico das espécies, ainda muito pouco estudadas e conhecidas.

—Se você não entende os elementos das populações das espécies no meio ambiente, é muito difícil entender os processos que acontecem. É muito importante conhecer a ecologia das espécies, saber como se chamam, quais são suas características físicas, qual a distribuição. Infelizmente na Amazonia estamos extremamente atrasados em nível mundial e de Brasil — avalia Hopkins.

Enquanto em outros biomas brasileiros as espécies são taxonomicamente mais bem conhecidas, na Amazônia os números estão muito longe de refletir a realidade. Conforme levantamento oficial do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (braço do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima responsável pelo registro nacional) há cerca de 12,1 mil espécies de flora e funga (fungos) catalogadas no bioma, dos quais 2,6 mil são endêmicas (só ocorrem na região).

— Minha estimativa é de que, na realidade, seja provavelmente três ou quatro vezes esses números — acredita o pesquisador do Inpa. Hopkins lembra que somente no herbário do instituto há 300 mil coletas catalogadas, mas seriam necessários pelos menos 3 milhões para um melhor retrato da flora e funga local.

Além do reduzido número de especialistas em identificação, descrição e catalogação de espécies, os taxônomos, cerca de 90% desses profissionais moram fora da região e os que atuam lá geralmente concentram-se perto das grandes cidades, ao longo dos rios e estradas, o que faz com que a vasta maioria da Amazônia seja totalmente desconhecida e pouquíssimo desbravada.