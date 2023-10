Acrelândia, Porto Acre, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira tem finalistas no 1º QualiCafé

Nesta quarta-feira, 11, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), divulgou a lista dos aprovados para a fase final da 1ª edição do QualiCafé, o primeiro Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Estado do Acre. De 19 participantes dos municípios do Acre, 10 foram selecionados. Os finalistas são dos municípios de Acrelândia, Porto Acre, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

A seleção dos finalistas deu-se por meio de amostras enviadas para os escritórios locais da Agricultura, logo após foram codificados e encaminhados para o estado do Espírito Santo para análise física e sensorial das amostras, por profissionais habilitados.

Para o secretário estadual da Agricultura, Luís Tchê, a cadeia produtiva terá a valorização que merece. “Em grande escala não conseguiremos competir com outros estados, mas em uma escala menor o nosso café terá a qualidade comprovada e com isso agregamos o valor em cima de um produto do estado que mais preservou no mundo. Continuaremos trabalhando pela expansão dessa que é uma das nossas principais cadeias produtivas”, ressaltou.

Com as inscrições encerradas em agosto, a final acontecerá no dia 20 de outubro no Encontro Brasileiro de Degustadores de Café. A avaliação sensorial será feita pelos R-Grader (avaliadores de qualidade de cafés), que são profissionais capacitados e gabaritados para tal, dessa maneira garantindo a isonomia e transparência do concurso. O resultado será divulgado no dia 27 de outubro, em evento no Palácio Rio Branco.

Confira abaixo a lista dos finalistas: