Divulgada 1a seleção para pós-graduação no Mais Médicos

primeiro processo seletivo de pós-graduação para profissionais do Mais Médicos acaba de ser divulgado. Trata-se da chamada do programa de pós-graduação profissional da Rede Nordeste em Saúde da Família (Renasf). Por meio de parceria das instituições que compõem a rede com o Ministério da Saúde, há uma reserva especial de vagas para participantes do Mais Médicos. Com 48 vagas de doutorado e 120 de mestrado em Saúde da Família, a seleção é um dos incentivos aos participantes anunciados durante retomada do programa, em março deste ano. As inscrições vão de 9 a 23 de novembro de 2023.

“Criar atrativos para ampliar a permanência dos profissionais no programa Mais Médicos era um dos nossos principais desafios quando retomamos o programa. A busca por capacitação estava entre os principais motivos de desistência. Por isso, criamos uma série de incentivos para atração e fixação dos profissionais, com foco especial no período de quatro anos, que é o tempo necessário para que eles recebam o título de especialista em medicina da família e comunidade”, explica o secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), Felipe Proenço.

A fala de Proenço faz referência a um levantamento feito pela SAPS que indicou que 41% dos participantes do Mais Médicos desistiam do posto de trabalho por estarem em regiões remotas e sentirem a necessidade de sair à procura de capacitação e qualificação. Dessa forma, o caráter formativo do programa foi reforçado a partir da sanção da Lei 12.871/2023, a Lei do Mais Médicos.

Sobre o programa

A Renasf é uma das iniciativas da Fiocruz Ceará, em parceria com instituições de ensino e pesquisa da região, com as secretarias estaduais e municipais de Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia. A rede oferece o programa de pós-graduação em saúde da família de forma descentralizada, com participação de 11 instituições para o mestrado e três para o doutorado dividas em seis estados do Nordeste brasileiro.

O programa expandiu o número de vagas para atender à demanda do Mais Médicos, além da oferta de outras vagas para profissionais e gestores da atenção primária de diversas categorias da Saúde. No caso dos participantes do Mais Médicos, é preciso já ser especialista em Medicina de Família e Comunidade para se candidatar às vagas de mestrado e doutorado. Essa é a primeira das parcerias para oferta de capacitação que devem ser realizadas em todo o país. Outros editais serão divulgados em breve.

Outros incentivos

O Mais Médicos oferece apoio do Governo Federal para atrair diversos profissionais. Os beneficiados pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) que participarem do programa poderão receber incentivos de R$ 238 mil a R$ 475 mil, dependendo da vulnerabilidade do município em que atuam e do tempo de permanência no programa. Assim, o profissional poderá ter auxílio para pagar até 80% do financiamento. Os médicos também terão benefícios de até R$ 120 mil, proporcionais ao valor da bolsa pelo tempo de permanência e por atuação em áreas de alta vulnerabilidade.

Para apoiar a continuidade das médicas mulheres, também será feita uma compensação para atingir o mesmo valor da bolsa durante o período de seis meses de licença maternidade, complementando o auxílio do INSS. Para os participantes do programa que se tornarem pais, será garantida licença com manutenção de 20 dias

