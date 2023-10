Dia das Crianças: a festa da PMRB para os autistas de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Centro de Atendimento ao Autismo, promoveu uma comemoração especial pelo Dia das Crianças. O evento contou com atividades inclusivas e adaptadas para proporcionar uma experiência única e divertida. A iniciativa faz parte do compromisso da prefeitura em promover a inclusão e garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de aproveitar essa data tão especial.

“Esse evento é de grande importância. Um espaço criado com todo cuidado, com todo apoio das terapeutas para alegrar as nossas crianças para ter interação, diversão, proporcionar alegria nesse dia tão importante que é o Dia das Crianças”, destaca Edila Sousa, diretora do Centro.

a de interação entre as crianças, teve pula-pula, danças, pintura no rosto, palhaços, apresentações artísticas, brincadeiras adaptadas e muito mais. Além disso, profissionais especializados estiveram presentes para auxiliar e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor. A Ani é neuropsicóloga, mas na festa ela era a Cinderela.

“Essa interação é importante pra eles, porque uma das maiores questões dentro do autismo é justamente a socialização. Então aqui a gente propicia a terapia, a gente propicia o profissional, mas são momentos que normalmente eles estão isolados com adultos. Essa oportunidade que a gente tem de colocar essas crianças para interagir, para conversar uma com a outra, a criança tá brincando, tá correndo, sendo criança para o desenvolvimento dela, é mais importante que a terapia”, aponta a neuropsicóloga.

A mãe da Emanuele procurou envolver o máximo a filha nas atividades. “As crianças precisam muito, são muito carentes de estar interagindo com o povo. Essas brincadeiras que eles estão promovendo é muito bom para as crianças”, diz Gardênia da Silva. Já o pai do menino Kaique, o autônomo Wemerson da Silva, aproveitou a manhã com o filho. “Ele é muito interativo. Isso aqui pra ele é como se fosse uma explosão de sentimentos, isso vai marcar pra ele no resto da vida”.

O vereador Ismael Machado foi um dos apoiadores do evento por meio de emendas impositivas. Outras instituições e projeto, como Mundo Azul, Projeto Bom Samaritano e Família Acolhedora, receberão recursos para a realização de atividades específicas para propiciar atividades semelhantes a crianças autistas.