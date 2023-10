Base rejeita pedidos de Jarude e inflama oposição na Aleac

A base aliada de Gladson Cameli na Assembleia Legislativa rejeitou dois requerimentos do deputado Emerson Jarude que pedia informações ao Governo do Estado acerca dos pagamentos dos serviços de hemodiálise na saúde do Acre e a relação dos servidores que estão cedidos a Estados como Rio de Janeiro, Rondônia e Paraíba.

A negativa chamou atenção de oposicionistas e deputados independentes: “onde há fumaça há fogo”, disse o deputado Edvaldo Magalhães.

Ao pleito de Jarude se juntaram, além de Magalhães, Michele Melo e Fagner Calegário. O Líder do Governo, Manoel Morais, disse que “em respeito aos meninos da oposição” da próxima vez irá debater a demanda e que os requerimentos foram rejeitados por falta de clareza no pedido.

Com a negativa, os deputados prometeram ir a fundos nas investigações. Jarude, por exemplo, ingressará com pedido judicial baseando-se na Lei de Acesso à Informação.

Relacionado