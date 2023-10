77% das famílias acreanas debatem sobre finanças, diz Serasa

Entre agosto e setembro de 2023, uma pesquisa confirma que o trabalhador acreano está preocupado com as finanças familiares e mostra que 77% dos lares se conversa sobre o tema. Além disso, 56% da população busca nas redes sociais conteúdos sobre finanças -e 51% se sentem seguros com sua condição financeira.

Um ponto curioso é que o Acre é o Estado onde mais se busca crédito para educação, como pagar mensalidades de escola ou faculdade. No período analisado, 8,2% dos acreanos assim o fizeram.

É o que aponta a pesquisa “Finanças Regionais: a diferença na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”. O estudo compõe a iniciativa Serasa Comportamento, que mensalmente divulga estudos a respeito da relação dos brasileiros com o dinheiro. Nesta edição, a Serasa, em parceria com o instituto Opinion Box, buscou entender o comportamento dos

consumidores de cada Estado quando o assunto são as finanças pessoais.

O Brasil ocupa a quinta posição entre os países com maior extensão territorial do planeta. São mais de 200 milhões de habitantes divididos em 26 Estados e Distrito Federal. Numa população tão grande e diversa – seja na culinária, na música, no sotaque, nas expressões religiosas -, o comportamento em relação às finanças também apresenta suas próprias

particularidades em cada canto do país.

No fim, a pesquisa da Serasa diz que os acreanos estão entre os mais ansiosos, junto com mineiros e tocantinenses, em relação às finanças.

Acesse o levantamento completo aqui https://cdn.builder.io/o/assets%2Fb212bb18f00a40869a6cd42f77cbeefc%2Fa4e4beb4d7a7446788435709ac464ebe?alt=media&token=0a29c7b7-02c9-4ae9-bc18-3cbab5e4ed7e&apiKey=b212bb18f00a40869a6cd42f77cbeefc