A Polícia Federal, em ação conjunta com o Comando Departamental de Polícia de Pando (Bolívia), resgatou duas brasileiras vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a última sexta-feira (29/9).

A ação se deu após a Superintendência da Polícia Federal no Acre receber informações do crime. As tratativas com a Interpol em Cobija, na Bolívia, foram céleres e as mulheres prontamente localizadas e resgatas.

Diante dos fatos, as vítimas foram conduzidas para o Brasil com o auxílio do efetivo da Polícia Federal para as devidas providências e acolhimento. Outras atividades foram organizadas, no final da tarde deste domingo (1/10), resultando na prisão de três envolvidos, em Cobija.