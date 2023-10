Temperatura em Rio Branco subiu 1,1o grau, mostra levantamento

O inverno de 2023 foi o mais quente já registrado em 10 capitais brasileiras, com temperaturas de 0,5°C a 3,4°C maiores do que na primeira década do século. É o que aponta um levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo, a partir de dados das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O ranking é liderado por Cuiabá, que registrou o maior aumento da temperatura média na relação com a primeira década dos anos 2000. A capital de Mato Grosso chegou a 28,8°C, 3,4°C acima da média no período anterior.

No segundo lugar, aparece Manaus, com crescimento de 1,9ºC. A capital do Amazonas, segundo o jornal, foi a que registrou a média mais alta: 30,1°C. Veja abaixo o ranking completo:

Cuiabá (Mato Grosso) – Alta de 3,4 °C

Manaus (Amazonas) – Alta de 1,9°C

Boa Vista (Roraima) – Alta de 1,9°C

São Paulo (São Paulo) – Alta de 1,5°C

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) – Alta de 1,3°C

Rio Branco (Acre) – Alta de 1,1°C

Macapá (Amapá) – Alta de 0,8°C

Belém (Pará) – Alta de 0,7°C

João Pessoa (Paraíba) – Alta de 0,7°C

Maceió (Alagoas) – Alta de 0,3°C

https://www.terra.com.br/planeta/noticias/10-capitais-brasileiras-registraram-o-inverno-mais-quente-da-historia,d0208ed58b656c5148a28e7e870f9d0byqrc2rkk.html?utm_source=clipboard