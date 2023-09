O governo federal, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, reconheceu na última segunda-feira, 18, a situação de emergência desencadeada em Mâncio Lima por conta das tempestades ocorridas nos dias 4 e 10 de setembro.

De acordo com dados da Prefeitura de Mâncio Lima, 659 famílias foram afetadas pelos fenômenos naturais. A partir desse registro, o município está habilitado para solicitar e receber recursos do governo federal, para o atendimento à população.

“Tudo o que podemos fazer estamos fazendo para auxiliar o município e as famílias atingidas. Estamos apoiando a Defesa Civil municipal na elaboração do plano de resposta de ação humanitária e depois vamos elaborar juntos o plano de resposta, que tem por finalidade restabelecer a normalidade social”, disse o coronel Carlos Batista, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil.

“Esse reconhecimento é fundamental para Mâncio Lima. Nós esperamos que o governo federal olhe para Mâncio Lima com um olhar especial. As expectativas daqui para frente são muito boas. Gratidão ao governo do Estado, que é um parceiro nosso, por todo o apoio dado até aqui”, afirmou Adriana Santos, coordenadora municipal da Defesa Civil.

Por meio de ações conjuntas, governo do Estado e a Prefeitura de Mâncio Lima concentram esforços para ajudar a população afetada pelos sinistros. Nesta terça-feira, 19, uma equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), chega ao município com o objetivo de prestar ajuda humanitária.