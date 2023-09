Nesta quarta-feira (13), uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um peruano que seguia em um táxi, da fronteira para a capital acreana. A droga estava oculta em peças de madeira na forma de móveis para pendurar roupas. O flagrante aconteceu na BR-317, no município de Senador Guiomard/AC.

Por volta de meio-dia, os PRFs ordenaram parada ao condutor de um táxi. Dentre os passageiros, estava um estrangeiro de 27 anos de idade. O viajante vinha de Puerto Maldonado/Peru com destino a Rio Branco/AC, mas não soube informar o motivo da viagem e nem porque trazia 10 peças de madeira para o Brasil. Com a fundamentada suspeita, os policiais realizaram busca minuciosa na mercadoria e procederam ao teste preliminar que constatou substância com características de cloridrato de cocaína.

Diante da confirmação do ilícito, o peruano informou que pegou a droga na cidade de Assis Brasil/AC, na divisa com o Peru, e que receberia certa quantia em dinheiro para entregar o entorpecente a um desconhecido na capital acreana. O estrangeiro recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, em Senador Guiomard, com a mercadoria apreendida (11,4 kg), para os procedimentos cabíveis.