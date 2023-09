No plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), durante sessão desta quarta-feira (13), o líder do governo, deputado Manoel Moraes (Progressistas), abordou as questões relacionadas às famílias da terra prometida que se encontram acampadas no hall do parlamento acreano. O parlamentar demonstrou preocupação com a situação dessas famílias e enfatizou o compromisso do governo do Estado em encontrar uma solução para o problema.

Moraes destacou que a Aleac deve se envolver ativamente nas discussões e colaborar na busca por uma solução viável para as famílias acampadas. Ele também ressaltou que o governo nunca se negou a dialogar com os moradores e apresentou medidas que foram tomadas para endereçar a problemática.

“O governador Gladson Cameli se comprometeu em pagar três meses de aluguel para as famílias afetadas e também ofereceu o aluguel social para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos. Além disso, o governo disponibilizou o Parque de Exposição como uma alternativa de acolhimento para essas famílias”, disse.

O progressista argumentou ainda que a situação atual é resultado da falta de ação nos últimos vinte anos do governo anterior, para resolver o problema da habitação social. Ele enfatizou que o Partido dos Trabalhadores (PT) não conseguiu solucionar essa questão durante seu tempo no poder.

“O atual governo está comprometido em seguir as leis e regulamentos vigentes, garantindo que todas as ações sejam realizadas dentro da legalidade. O governador está sim empenhado em encontrar uma solução para as famílias da terra prometida e está disposto a trabalhar incansavelmente para resolver essa questão delicada”, complementou.

Manoel Moraes concluiu seu discurso reiterando a importância de um esforço conjunto entre a Aleac, o governo estadual e a sociedade para enfrentar o desafio habitacional e garantir moradia digna para todos os cidadãos do Acre.