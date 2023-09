10 dúzias de ovos de tartagura: o crime ambiental na UC Japiim

Em cumprimento a Operação “Guardiões do Bioma”, a Polícia Militar, por meio do 6°BPM, participou de uma ação conjunta, na sexta-feira, 01, envolvendo Corpo de Bombeiros, Imac, e Semapi. A ação foi de fiscalização fluvial ambiental no município de Mâncio Lima.

A Unidade de Conservação Japiin Pentecoste foi a região. A PMAC e os órgãos ambientais foram averiguar denúncias da comunidade local em que indivíduos de fora da comunidade estão cometendo crimes ambientais na área de preservação.

Foram realizadas diligências e fiscalização nas embarcações, além de trabalho de orientação aos moradores da comunidade. Na ocasião foi possível constatar crime de cunho ambiental.

A operação resultou em apreensões de carne de animais silvestres (Veado, Queixada, Paca), que seriam utilizadas na comercialização local, jabuti e 130 ovos de tartaruga. Os autores dos crimes foram notificados e assumiram responsabilidade em comparecer ao IMAC para demais procedimentos e apuração dos crimes cometidos.