Pãozinho sobe quase 7% e cesta básica tem alta de 0,14% no Acre

Em julho, de acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, o custo médio da cesta básica alimentar para uma pessoa no Acre foi de R$527,84. Dessa forma, comparando os resultados da pesquisa com o mês de junho constatou-se alta no valor total da cesta de 0,14% no valor da cesta de alimentos.

“Dos 14 produtos que compõem a cesta básica alimentar, seis registraram elevação de preço em relação ao mês de junho, sendo o mais expressivo no item pão, que registrou variação positiva de 6,96%, na sequência a banana (4,43%), mandioca (0,80%) e leite (0,65%)”, infomra a Seplan. Em contrapartida, 8 produtos da cesta apresentaram recuo de preço, com destaque para o feijão que registrou variação negativa de -8,52%, seguido pela carne (-3,99%), frango (-2,47%), açúcar (-1,35%) e café (-1,33%).A pesquisa do Custo da Cesta Básica em Rio Branco é realizada mensalmente pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e corresponde à coleta primária, tabulação e divulgação de informações dos principais estabelecimentos que comercializam os produtos de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal.

Os dados só foram publicados nesta quarta-feira (30) devido aos compromissos dos técnicos que produzem a pesquisa. “O atraso no lançamento do relatório se deu em função deslocamento da equipe da Pesquisa da Cesta Básica para a realização da Pesquisa de Volume de Negócios da Expoacre 2023.

Portanto, o presente relatório refere-se aos resultados da pesquisa do custo da cesta básica realizadas pela Seplan durante a 2ª quinzena de julho de 2023, por meio do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores no município de Rio Branco”, justifica o órgão.