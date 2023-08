Concurso em SC: Florianópolis abre novo certame; saiba mais

A Prefeitura de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, divulgou o edital nº 010/2023, destinado ao preenchimento de vagas futuras para diversos cargo da área da Educação, tanto de gestão escolar quanto de magistério. O concurso Prefeitura de Florianópolis é organizado pela FURB.

A remuneração bruta inicial é variável de R$ 2.298,69 a R$ 2.532,05, para servidores com jornada de 20 horas semanais, e de R$ 4.597,38 a R$ 5.064,10, para quem cumprir 40 semanais.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 8h do dia 26 de agosto até às 23h59 do dia 26 de setembro de 2023. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site da FURB.

A prova objetiva terá 80 questões e deve ser aplicada provavelmente no dia 26 de novembro de 2023.

