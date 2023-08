Prêmio destina R$ 9 milhões para bibliotecas comunitárias

Brasília,DF 17/08/2023 A ministra da pasta, Margareth Menezes, acompanhada da secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, do Secretário executivo, Márcio Tavares, do secretário de Formação, Livro e Leitura, Fabiano Piúba, participa do lançamento do Edital do Prêmio Pontos de Leitura 2023. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Brasília,DF 17/08/2023 A ministra da pasta, Margareth Menezes, acompanhada da secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, do Secretário executivo, Márcio Tavares, do secretário de Formação, Livro e Leitura, Fabiano Piúba, participa do lançamento do Edital do Prêmio Pontos de Leitura 2023. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Ministério da Cultura lançou nesta quinta-feira (17) o edital do Prêmio Pontos de Leitura 2023. Serão destinados R$ 9 milhões para premiar 300 bibliotecas comunitárias por suas ações de promoção da leitura e da literatura com o valor bruto de R$ 30 mil para cada.

O objetivo do prêmio é reconhecer a atuação de bibliotecas comunitárias que contribuam significativamente para o fortalecimento da valorização da prática leitora, em contextos urbanos e rurais. As bibliotecas comunitárias são iniciativas coletivas, criadas e mantidas por uma determinada comunidade, sem intervenção do poder público, com ações voltadas à mediação de leitura, criação literária e ampliação do acesso ao livro.

“Essas bibliotecas comunitárias promovem a diversidade e combatem a desigualdade”, disse o diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Jeferson Almeida.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro pelo site Mapas Cultura. Podem participar pessoas físicas, jurídicas e coletivos culturais.

No evento de lançamento do edital, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que o objetivo é apoiar as iniciativas da sociedade civil que já estão semeando inteligências em todos os lugares onde existem os pontos de leitura.