9ª RM promove seleção para contratação de pessoal civil

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/08/2023 | Edição: 156 | Seção: 3 | Página: 19

Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Militar do Oeste/3º Grupamento de Engenharia/Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar

EDITAL Nº 1-CRO/9-PCTD, DE 1º DE AGOSTO DE 2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CIVIL POR TEMPO DETERMINADO

A União, por intermédio do Chefe da Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar, neste ato representado pelo Senhor Coronel RODRIGO PEREIRA LOPES, torna-se pública a abertura das inscrições de candidatos para a realização de Processo Seletivo Simplificado 01/2023 para a contratação de Pessoal Civil por Tempo Determinado, para atender os encargos temporários e excepcionais de obras e serviços de engenharia relativos à implantação dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército, a serem executados por esta Comissão Regional de Obras, preenchendo a função temporária do Anexo A do Edital nº 01/2023-CRO/9-PCTD, a saber: nível superior, engenheiro civil – perfil Engenharia de Avaliações. O período de remessa da documentação e inscrições é de 26 de agosto a 10 de setembro de 2023. O edital estará disponível para consulta no site eletrônico www.3gpte.eb.mil.br, no menu “Mão de Obra Temporária” – “Processo Seletivo” – “Edital nº 01/2023-CRO/9-PCTD” – clique aqui!”.

RODRIGO PEREIRA LOPES – CORONEL

Ordenador de Despesas