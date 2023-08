IBGE abre inscrições para 325 vagas na área de call center

Estão abertas a partir desta segunda-feira (14) as inscrições para dois processos seletivos para preenchimento de vagas em caráter temporário no IBGE, na área de call center. São oferecidas 276 vagas para a função de Agente de Pesquisas por Telefone (APT) e 49 vagas para a função de Supervisor de Pesquisas por Telefone (SPT), todas para atuação no município do Rio de Janeiro. Em ambos os casos, há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência. O prazo de inscrição se encerra em 3 de setembro. A prova objetiva será aplicada no dia 22 de outubro.

Para a função de Agente de Pesquisas por Telefone, exige-se curso de nível médio completo e um ano de experiência comprovada em teleatendimento ou telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos. A remuneração é de R$ 1.345,00 além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado.

Entre as atribuições de um APT, estão: coletar informações, via telefone, garantindo fidedignidade das informações; realizar a coleta utilizando roteiros e scripts planejados, assistido por sistema computacional; e executar outras tarefas correlatas. A taxa de inscrição é de R$ 30,00.

Já a remuneração de um Supervisor de Pesquisas por Telefone fica em R$ 5.100,00 além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Para exercer a função, exige-se curso superior e conhecimentos nas áreas de gestão, suporte gerencial e tecnologia da informação e comunicação. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado.

Entre as atribuições de um SPT, estão: organizar a distribuição das tarefas dos Agentes de Pesquisas por Telefone; dar suporte e assistência aos APTs e à Coordenação no que diz respeito ao conhecimento de conceitos relacionados à pesquisa e às métricas qualitativas, indicadores de desempenho e técnicas motivacionais; realizar atividades relacionadas à avaliação da produtividade, qualidade e assiduidade do trabalho dos APTs. A taxa de inscrição é de R$ 40,00.

O resultado final dos processos seletivos simplificados deve ser divulgado em 15 de dezembro. Confira os editais aqui.