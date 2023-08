Natação: Carol Santiago é ouro, o 1º do Brasil no Mundial Paralímpico

O Brasil subiu ao pódio cinco vezes nesta segunda-feira (31), primeiro dia do Campeonato Mundial de natação paralímpica, em Manchester (Inglaterra). A pernambucana Carol Santiago faturou o primeiro ouro para ao país ao vencer a prova dos 100 metros costas, na classe S12 (baixa visão). A brasileira deixou para trás a australiana Jenna Jones, prata (1min12s27), e pela espanhola Maria Delgado (1min12s65).

“Estou muito emocionada. Nem sei muito o que pensar. Estava na expectativa para nadar logo, mas as provas estavam atrasadas. Ainda bem que deu tudo certo. A gente só começou a competição. O programa é grande. Amanhã tem mais. Agora, eu preciso me organizar e baixar a euforia para nadar novamente”, comemorou Carol, em depoimento ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Os quatro bronzes foram conquistados por Cecília Araújo, classe S8 (limitação físico-motora) nos 400m livre; Samuel Oliveira, classe S5 (comprometimento físico-motor), nos 50m livre; Douglas Matera, classe S12, nos 100m costas; e Phelipe Rodrigues, classe S10 (limitação físico-motora), nos 50m livre.

A edição deste ano vai até o próximo domingo (6 de agosto), com transmissão ao vivo na conta do Comitê Olímpico Internacional (Paralympic Games) no YouTube. As provas no Mundial ocorrem em dois períodos: as eliminatórias são disputadas de madrugada (no horário de Brasília), e as finais no turno da tarde.

A competição começou hoje (31) com 538 atletas de 67 países, entre esses estão 29 nadadores brasileiros (15 mulheres e 14 homens). A maioria da delegação nacional – 19 nadadores – têm comprometimentos físico-motores, cinco atletas têm deficiência visual, e os outros cinco se enquadram nas classes de deficiência intelectual.

Disputas nesta terça-feira (1º) – horário de Brasília

100m livre S4 – 13h56 – final direta

Lídia Cruz

50m costas S5 masculino – 5h06 ou 5h08 – eliminatórias

Samuel de Oliveira

50m costas S5 feminino – 5h11 ou 5h14 – eliminatórias

Esthefany Rodrigues

150m medley SM3 – 14h56 – final direta

Susana Schnarndorf

100m livre S6 masculino – 5h33 ou 5h36 – eliminatórias

Daniel Mendes

Gabriel Melone

Talisson Glock

100m livre S6 feminino – 5h40 ou 5h43 – eliminatórias

Laila Suzigan

200m medley SM9 – 5h47 ou 5h51 – eliminatórias

Ruan Souza

100m borboleta S12 masculino – 6h15 ou 6h18 – eliminatórias

Douglas Matera

100m borboleta S12 feminino – 15h43 – final direta

Carol Santiago

Lucilene Sousa

100m costas S14 masculino – 6h22 ou 6h25 – eliminatórias

Gabriel Bandeira

100m costas S14 feminino – 6h29 ou 6h32 – eliminatórias

Ana Karolina Soares

100m peito SB13 – 6h36 ou 6h39 – eliminatórias

Guilherme Batista

Revezamento misto 4×50 – 20 pontos – 16h30 – final direta