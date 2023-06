Seleção feminina vence a primeira na Liga das Nações de vôlei

A seleção feminina derrotou a Holanda por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/23 e 25/21), nesta quinta-feira (1º), em sua primeira vitória na edição 2023 da Liga das Nações, que está sendo disputada em Nagoya (Japão).

O grande destaque do Brasil na partida foi a ponteira Ana Cristina, que somou 23 pontos (20 de ataque, dois de boqueio e um de saque): “Foi um jogo muito importante, a nossa primeira vitória na Liga das Nações. Jogamos como uma equipe e nos superamos nos momentos de dificuldade”.

Já o técnico José Roberto Guimarães destacou o fato de a equipe ter tido uma postura agressiva no confronto com as holandesas: “Temos que ir nos ajustando na competição. Hoje o time foi mais agressivo, mas ainda sofremos no passe no primeiro set. Não podemos perder as oportunidades e, em alguns momentos, relaxamos e isso não pode acontecer nas partidas”.

A seleção feminina volta a jogar pela competição a partir das 0h40 (horário de Brasília) do próximo sábado (3) para medir forças com a República Dominicana.

O Brasil busca um título inédito na Liga das Nações após três vice-campeonatos seguidos. Além disso, os jogos da Liga das Nações pontuam para o ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), um dos parâmetros para a busca de vagas para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França).