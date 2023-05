A escritora Glória Perez prestou homenagem ao Mestre Aldenor, um dos maiores ativistas da tradição da Marujada no Acre.

Acreana, Glória Perez recebeu aulas de Aldenor para o melhor corte da árvore de seringa de modo a não causar ferimentos que a maltratem para as filmagens da minissérie Amazônia.

“E foi embora o seu Aldenor, seringueiro raiz, que comandava o espetáculo da marujada no Acre Nessa foto, durante a pesquisa para a minissérie Amazonia, ele está me ensinando como cortar a seringueira sem maltratar a árvore”, disse Glória.

“Pessoa muito querida. RIP, seu Aldenor”.

