Acrelândia aparece mal em ranking de poluição do ar no Brasil

O Comitê Chico Mendes está divulgando informações do relatório que aponta Acrelândia como uma das cidades mais polúidas do Brasil. O Relatório Mundial de Qualidade do Ar 2022, do IQ Air Visual, analisou dados de qualidade do ar de 7.323 cidades em 131 países, regiões e territórios. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os principais poluentes que afetam a qualidade do ar são as partículas conhecidas como material particulado, que incluem poeira, sujeira, fuligem, fumaça e líquidos. A inalação dessas partículas pode causar diversos efeitos prejudiciais à saúde.

Dentre essas partículas, as chamadas PM2.5 são as mais perigosas, pois conseguem penetrar profundamente nos pulmões e até mesmo na corrente sanguínea. Fumaça de incêndios, emissões de usinas de energia, instalações industriais e veículos automotores são algumas das fontes de PM2.5.

De acordo com as diretrizes da OMS, a concentração segura de partículas no ar deve ser igual ou inferior a 5 μg/m3. Em Acrelândia, esse valor chega a ser quase cinco vezes maior, atingindo 23,3 μg/m3 em 2022.

O relatório destaca que a destruição de áreas florestais, por meio do desmatamento e queimadas, para a criação de pastagens e outros fins, é o principal fator responsável pela poluição do ar em Acrelândia.

Em segundo lugar, encontra-se Porto Velho, a capital de Rondônia, com uma média anual de 20,2 μg/m3 de PM2.5. Já em terceiro lugar está Senador Guiomard, com uma média anual de 18,7 μg/m3 de PM2.5 em 2022.

CCM –

Relacionado