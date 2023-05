Ieptec reabre processo seletivo em Capixaba e Sena Madureira

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, torna pública, nesta segunda-feira, 29, a reabertura de processo seletivo simplificado, com seis vagas – sendo duas para preenchimento imediato e quatro para cadastro de reserva (CR) – para interessados em atuar como mediadores da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no estado.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: uma imediata e mais duas de CR para mediador do curso de bovinocultor de corte, com atuação no município de Capixaba; uma imediata e mais duas de CR para mediador do curso de bovinocultor de leite, em Sena Madureira. Para ambos os cargos, é necessário ser graduado em Medicina Veterinária ou Zootecnia.

Os bolsistas selecionados receberão o valor R$ 28 hora-aula e vão acompanhar os educandos dos centros que compõem a Rede Ieptec inscritos em cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Novos Caminhos), do governo federal.

As inscrições deverão ser realizadas na terça-feira, 30, quarta, 31 ou quarta, 1º, com envio da documentação para [email protected].

Mais informações, acesse: ead.ieptec.ac.gov.br.