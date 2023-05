Dando continuidade aos serviços do programa Opera Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), promoveu, neste fim de semana, um mutirão de cirurgias-gerais adultas e pediátricas. A ação foi realizada no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro.

As consultas de avaliação cirúrgica e agendamento de exames pré-operatórios contemplaram 31 pacientes de Acrelândia e Plácido de Castro.

O Opera Acre é um programa que tem por finalidade mobilizar todos os municípios que têm hospital com centro cirúrgico, descentralizando as cirurgias. O projeto faz parte do Plano de 100 Dias, tendo como meta a reativação do centro cirúrgico do Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, após três décadas sem atividade.

O programa teve início em abril e visa contemplar a unidade do município uma vez por mês, atendendo cirurgicamente de 24 a 30 pacientes. “Estão acontecendo ambulatórios e posteriormente cirurgias, contemplando os pacientes de Plácido de Castro, Vila Campinas e Acrelândia”, relata Shirley Nascimento, chefe da Regulação de Cirurgias do Opera Acre.

Programa teve início em abril e visa contemplar o hospital Dr Manoel Marinho Monte uma vez por mês. Foto: cedida.

Jane Gomes, de Acrelândia, esperava ser chamada para consulta em Rio Branco, até que um telefonema a fez voltar para se consultar em seu município natal. Jane então realizou a consulta e no último fim de semana realizou a cirurgia de hérnia umbilical.

“Estou muito feliz, é uma gratidão enorme, pois agora a gente vê o resultado 100% do nosso SUS. É um trabalho ótimo”, afirma Jane.

Pacientes saem da sala de cirurgia com exames e consultas de retorno agendados. Foto: cedida

O cuidado com os pacientes segue no pós-operatório. Os cirurgiados saem com exames e consultas de retorno agendados e total assistência por parte da equipe médica do hospital.