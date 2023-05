Na tarde desta segunda-feira, 22, uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu três homens na barreira de fiscalização de Plácido de Castro, quando tentavam atravessar a fronteira para a Bolívia portando uma arma de fogo e sem apresentar documentos pessoais.

Os militares realizavam abordagens rotineiras quando três homens em uma caminhonete passaram a agir de forma suspeita. O condutor não tinha documentos de identificação ou CNH, e afirmava que apenas iria transportar os demais para trabalhar em uma propriedade rural no país vizinho.

A guarnição efetuou busca pessoal nos homens, e com um deles encontrou uma arma de fogo calibre 9mm, com nove munições intactas. Com apoio de uma guarnição de Plácido de Castro, os indivíduos foram conduzidos à delegacia local para os devidos procedimentos legais.