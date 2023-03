Inmetro abre as inscrições para contratação de estagiário

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 3, DE 24 DE MARÇO DE 2023

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO, em cumprimento da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Instrução Normativa n. 213, de 17 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia, torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo para estágio, na modalidade não obrigatório, de acordo com as informações abaixo:

Edital n.º 3, de 24 de março de 2023, oferta : 01 (uma) vaga de nível superior para estudante do curso de Direito, com carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais, com as seguintes atividades a serem exercidas: Pesquisa de jurisprudência, doutrina, leis e atos normativos; Elaboração de minutas de documentos jurídicos e administrativos; Pesquisa no Diário Oficial de atos administrativos de interesse do Inmetro; Acompanhamento e direcionamento de processos judiciais e administrativos. O edital completo, bem como período de inscrições e demais informações inerentes ao processo seletivo estão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/servidores/estagiarios .

MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO

Presidente do Inmetro