SUPERENDIVIDADOS Procon prorroga mutirão de atendimento a inadimplentes do Acre

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) prorrogou, até o próximo dia 31, o mutirão de atendimento a consumidores superendividados, para renegociação de dívidas junto às empresas. A ação é realizada de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na sede da instituição, localizada na Travessa Habitasa, 95, Bairro Habitasa, em Rio Branco.

Atendimentos são realizados na sede do Procon/AC. Foto: Neto Lucena

A ação faz parte da programação do Mês do Consumidor 2023, com o objetivo de permitir que os consumidores reorganizem sua situação financeira junto a seus credores. Portanto, aqueles que ainda não puderam comparecer, têm a oportunidade de procurar o órgão para a renegociação de dívidas. Além do tratamento da situação financeira do consumidor, o Procon/AC estará realizando também, por meio do Núcleo de Atendimento Técnico e ao Superendividado, a prevenção para que o mesmo não torne a endividar-se. As renegociações observam a capacidade financeira do consumidor e promovem também a conscientização dos consumidores com relação à educação financeira e os riscos do endividamento.

Para a presidente do Procon no Acre, Alana Albuquerque, a ação é de extrema relevância para os consumidores que precisam ajustar a área das finanças.

“O objetivo é permitir que os consumidores que estejam superendividados, nos termos da Lei n° 14181/2021, possam renegociar seus débitos e seguir com um pouco mais de tranquilidade, saindo desta situação que causa tanto transtorno na vida de qualquer cidadão,” destacou a presidente.